 Как лучше сервировать стол дома к завтраку, обеду или ужину — советы по сервировке от кейтеринг компании «Знак Качества»

Праздники и будни за домашним столом

 

 Для обычной сервировки стола к завтраку в неформальной обстановке можно начать с базовых параметров: все приборы располагаются вокруг тарелки в порядке, сподручном для использования. То есть, левая сторона тарелки предназначена  для вилки, правая - для ножа, который кладут острым краем по направлению к тарелке, а справа от него - ложку. Бокалу для воды положено стоять чуть выше ножа, или же, если присутствует чашка с блюдцем (для кофе/чая), слева от чашки. Салфетки (только текстильные) могут быть помещены под вилку или на тарелку. Если ожидается подача салата, то салатная вилка (можно использовать и в качестве десертной) помещается слева от основной вилки. Тарелка для салата или хлеба с маслом располагается выше вилок, слева от основной тарелки, на которую кладется суповая миска с подостланной под низ тканевой салфеткой. 

Торжественный обед или ужин

 Сервировка стола к обеду или ужину для семейного торжества начинается с указанной выше базовой сервировки, но в процессе сервировки к ней нужно добавить следующие приборы:

  • Фужеры для белого и красного вина (при необходимости) вместе с бокалом для воды нужно расположить слева от чашки для кофе
  • Справа, сразу после ножа добавьте десертную ложку

И в зависимости от меню можно убрать следующие:

  • Миску для первого
  • Глубокую ложку

Званый ужин

 Званый ужин – прекрасный повод для того чтобы элегантно накрыв стол, встретиться с друзьями или близкими в хотя и немного формальной, но домашней обстановке. Единственное о чем стоит беспокоиться: готовка, допраздничные и послепраздничные хлопоты, такие как уборка, мытье посуды и т.д. Если рассчитывать на помощь в этих делах неоткуда, лучше заказать банкетный зал, и свободно провести время с гостями в свое удовольствие.  

 Излишне помпезной формальности при сервировке стола дома можно не придерживаться, но некоторые правила соблюсти все же стоит. Не поддавайтесь искушению убрать со стола и начать мыть посуду, не дожидаясь ухода гостей. Итак, вот схема размещения приборов и посуды для званого ужина:

  1. Салфетка
  2. Салатная вилка
  3. Обеденная вилка
  4. Вилка и ложка для десерта
  5. Тарелка/нож для хлеба с маслом 
  6. Основная тарелка
  7. Столовый нож
  8. Чайная ложка
  9. Столовая ложка
  10. Коктейльная вилка
  11. Бокал для воды
  12. Бокал для вина (красное)
  13. Бокал для вина (белое)
  14. Кофейная чашка с блюдцем

 Вся сервировка – дело техники, и во многом она зависит от меню. Наиболее важную оценку гости дадут Вашим творческим стараниям в декорировании стола и приготовлении вкусных блюд...

Идеи для сервировки:

   

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