Праздники и будни за домашним столом

Для обычной сервировки стола к завтраку в неформальной обстановке можно начать с базовых параметров: все приборы располагаются вокруг тарелки в порядке, сподручном для использования. То есть, левая сторона тарелки предназначена для вилки, правая - для ножа, который кладут острым краем по направлению к тарелке, а справа от него - ложку. Бокалу для воды положено стоять чуть выше ножа, или же, если присутствует чашка с блюдцем (для кофе/чая), слева от чашки. Салфетки (только текстильные) могут быть помещены под вилку или на тарелку. Если ожидается подача салата, то салатная вилка (можно использовать и в качестве десертной) помещается слева от основной вилки. Тарелка для салата или хлеба с маслом располагается выше вилок, слева от основной тарелки, на которую кладется суповая миска с подостланной под низ тканевой салфеткой.

Торжественный обед или ужин

Сервировка стола к обеду или ужину для семейного торжества начинается с указанной выше базовой сервировки, но в процессе сервировки к ней нужно добавить следующие приборы:

Фужеры для белого и красного вина (при необходимости) вместе с бокалом для воды нужно расположить слева от чашки для кофе

Справа, сразу после ножа добавьте десертную ложку

И в зависимости от меню можно убрать следующие:

Миску для первого

Глубокую ложку

Званый ужин

Званый ужин – прекрасный повод для того чтобы элегантно накрыв стол, встретиться с друзьями или близкими в хотя и немного формальной, но домашней обстановке. Единственное о чем стоит беспокоиться: готовка, допраздничные и послепраздничные хлопоты, такие как уборка, мытье посуды и т.д. Если рассчитывать на помощь в этих делах неоткуда, лучше заказать банкетный зал, и свободно провести время с гостями в свое удовольствие.

Излишне помпезной формальности при сервировке стола дома можно не придерживаться, но некоторые правила соблюсти все же стоит. Не поддавайтесь искушению убрать со стола и начать мыть посуду, не дожидаясь ухода гостей. Итак, вот схема размещения приборов и посуды для званого ужина:

Салфетка Салатная вилка Обеденная вилка Вилка и ложка для десерта Тарелка/нож для хлеба с маслом Основная тарелка Столовый нож Чайная ложка Столовая ложка Коктейльная вилка Бокал для воды Бокал для вина (красное) Бокал для вина (белое) Кофейная чашка с блюдцем

Вся сервировка – дело техники, и во многом она зависит от меню. Наиболее важную оценку гости дадут Вашим творческим стараниям в декорировании стола и приготовлении вкусных блюд...

Идеи для сервировки: